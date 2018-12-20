Ersun Yanal’dan Aatıf ve Dirar’a yeşil ışık!

Sercan HAMZAOĞLU / Teknik Direktör Ersun Yanal, yönetimle kadro dışı bırakılan oyuncular konusunu görüştü.

Aatif ve Dirar'dan yararlanabileceğini belirten deneyimli hoca “Eğer satmak veya takasta kullanmak gibi planlarınız yoksa devre arası kampına götürmek istiyorum” diyerek affedilmelerine kapı açtı.

Alanyaspor'un talip olduğu Ozan Tufan için görüşmeler sürerken Yanal “Anlaşma olmazsa onu da kampa alabilirim” dedi. Öte yandan Dirar ile Club Brugge arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Fenerbahçe obeziteye karşı Sarı-lacivertli basketbolcular ‘Şampiyonlar Gibi Beslen' sloganı ile başlayan girişimde hayranlarını sağlıklı yaşamaya teşvik edecek. BEKO'nun kampanyasında 470 milyon kişiye ulaşılması planlanıyor. İlgili Haberi Oku