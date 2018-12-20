CANLI YAYIN: Buducnost Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Euroleague’de 14 maç

Euroleague 14. haftada Fenerbahçe Buducnost Podgorica takımına konuk oluyor. Euroleagu’de bu sezon tek yenilgisini Anadolu Efes karşısında alan Fenerbahçe Beko Buducnost karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Deplasman oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler ise Buducnost Podgorica Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda merak ediyor. Buducnost Podgorica Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

BUDUCNOST FENERBAHÇE CANLI İZLE

BUDUCNOST PODGORİCA FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 14. Hafta mücadelesinde Buducnost Podgorica, Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. 20 Aralık Perşembe günü saat 22.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 4 kanalından canlı izlenebilecek.