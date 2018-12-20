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Beşiktaş’tan ayrılan Pepe için sıraya girdiler!
Dünyadan Futbol

Beşiktaş’tan ayrılan Pepe için sıraya girdiler!

Beşiktaş ile yolları ayıran Portekizli savunma oyuncusu Pepe için birçok kulüp transfer yarışına girdi. Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin transfer listesine giren Pepe için İngiltere ve Brezilya'dan da talipler var...

20 Aralık 2018 15:39

SKOR DIŞ HABERLER / Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh eden 35 yaşındaki Portekizli savunmacı Pepe için birçok kulüp sıraya girmiş durumda.

Katar takımlarından Al Gharafa’nın ciddi olarak ilgilendiği başarılı futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad da devreye girdi.

İspanya’nın ünlü gazetelerinden AS’ın iddiasına göre, Pepe’nin menajeri Jorge Mendes, Premier Lig ekibi Wolves ile temas halinde.

Brezilya’nın önemli takımlarından Sao Paulo ve Corinthians’ın taraftarları da sosyal medyada başlattıkları kampanya ile Pepe’nin transfer edilmesi için kamuoyu yaratmaya çalışıyor.

Brezilya doğumlu olmasına rağmen 18 yaşından sonra ülkesi Portekiz için oynayan Pepe, 103 kez milli formayı terletti.

2002 yılında Portekiz’in Maritimo takımıyla profesyonel olan Pepe, 2004’te Porto’ya transfer olduktan sonra 2007 yılında 30 milyon Euro bedelle Real Madrid’in yolunu tuttu.

İspanyol devinde 10 yıl forma giyen ve birçok şampiyonluk yaşayan Portekizli futbolcu 2017 yılında Beşiktaş’a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

20 Aralık 2018 Pepe`den görülmemiş veda! Tam 17 tane... Beşiktaş'tan ayrılan Pepe, Instagram hesabından paylaştığı 17 hikaye ile siyah-beyazlı takıma veda etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:42 | 20 Aralık 2018
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