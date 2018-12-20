Beşiktaş’tan ayrılan Pepe için sıraya girdiler!

SKOR DIŞ HABERLER / Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh eden 35 yaşındaki Portekizli savunmacı Pepe için birçok kulüp sıraya girmiş durumda.

Katar takımlarından Al Gharafa’nın ciddi olarak ilgilendiği başarılı futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad da devreye girdi.

İspanya’nın ünlü gazetelerinden AS’ın iddiasına göre, Pepe’nin menajeri Jorge Mendes, Premier Lig ekibi Wolves ile temas halinde.

Brezilya’nın önemli takımlarından Sao Paulo ve Corinthians’ın taraftarları da sosyal medyada başlattıkları kampanya ile Pepe’nin transfer edilmesi için kamuoyu yaratmaya çalışıyor.

Brezilya doğumlu olmasına rağmen 18 yaşından sonra ülkesi Portekiz için oynayan Pepe, 103 kez milli formayı terletti.

2002 yılında Portekiz’in Maritimo takımıyla profesyonel olan Pepe, 2004’te Porto’ya transfer olduktan sonra 2007 yılında 30 milyon Euro bedelle Real Madrid’in yolunu tuttu.

İspanyol devinde 10 yıl forma giyen ve birçok şampiyonluk yaşayan Portekizli futbolcu 2017 yılında Beşiktaş’a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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