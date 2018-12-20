Beşiktaş Kulübü’nden ‘otopark’ iddiasına sert tepki!

Gazeteci Atilla Türker bugün kaleme aldığı yazısında Beşiktaş Kulübü’nün Fulya’da bulunan 2500 araç kapasiteli otoparkı ihalesiz olarak bir şirkete verdiğini iddia etmiş, gizli kapaklı imzalanan bu sözleşme yüzünden Beşiktaş İcra Kurulu'nda sert tartışmaların yaşandığını öne sürmüştü.

Siyah beyazlı kulüp bu flaş iddia için resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak Türker’i yalanladı.

Söz konusu otopark için 2 şirketin teklif verdiğini ve en iyi fiyat verenle anlaşmanın yapıldığını belirten Beşiktaş, Türker’i işaret ederek ‘hemen yıllık 1 Milyon TL bedelle kendisine bu alanı kiraya verelim’ ifadelerini kullandı.

İşte Beşiktaş’tan yapılan o açıklama:

Bugün, bir internet sitesinde kulübümüzle ilgili mesnetsiz ve ağır ithamların yer aldığı bir yazıda, algı yönetimi çabası görülmektedir.

BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde yer alan otopark işletmesi konusuyla ilgili yaşanan sürecin daha iyi anlaşılması amacıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle otopark alanının eski kiracısının uzun süre boyunca kira ödememesi ciddi bir gelir kaybına sebep olmaktaydı. Ayrıca metrekaresi büyük olan bu alanın yüksek aidatlarını da kiracı ödemediği için, bu masraf kalemini de kulübümüz üstlenmek durumunda kalmıştı.

Yaşanan bu sorunlar o dönemde İcra Kurulumuz tarafından görüşülerek otoparkın başka bir firmaya garanti kira + gelir paylaşımı esasına göre kiraya verilmesi kararı alındı.

Otopark işletmeciliğine talip olan 2 şirket vardı. Kulübümüz otoparkı yapılan en iyi teklife kiraya verdi.

Bu karar, 22 Mart 2017 tarihinde yapılan İcra Kurulu Toplantısı'nda ‘Oybirliği' ile alınmıştır.

Ayrıca aylık kira bedeli ilk sene 30 Bin TL olan otoparkın yapılan artışla birlikte mevcut kira bedeli 35 bin TL'dir.

Yazıda çok yüksek rant elde edildiği ve kulübümüzün zarara uğratıldığı iddiasıyla ortaya konulan algı yönetme çabası rahatsız edicidir. Madem bu kadar büyük bir rant var, yazıyı kaleme alan kişiye açık bir teklif sunuyoruz; hemen yıllık 1 Milyon TL bedelle kendisine bu alanı kiraya verelim. İddia ettiği gibi 1 Milyon liranın üzerinde elde edeceği milyonlarca liralık rant da kendisine kalmış olur.

Son olarak belirtmek isteriz ki; Kulübümüzü ilgilendiren bir takım belgelerin sürekli, aynı şahsa iletilerek kötü niyet taşıyan algı yönetimine alet edilmesi sonucunda; gerekli iç idari ve cezai soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

Atilla Türker ne yazmıştı?

Beşiktaş'ta otopark skandalı… Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın, günlük cirosu 35 bin ile 40 bin lira arasında değişen 2500 araç kapasiteli Fulya Otoparkı'nı, ihalesiz bir şekilde aylığı sadece 30 bin liradan 15 yıllığına kiraya verdiği belgelerle ortaya çıktı. 17 günlük mazisi bulunan bu şirket, aylık cironun yüzde 70'inin sahibi olacak. Gizli kapaklı imzalanan bu sözleşme yüzünden Beşiktaş İcra Kurulu'nda sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

*****

Baştan söyleyeyim. Bu yazacaklarımla ilgili belgeler elimde bulunuyor. Fikret Orman imzasını taşıyan kira sözleşmesi başta olmak üzere gerekli tüm belgeleri bu yazının en altında görebilirsiniz.

Olay şu:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile “Fulya Otopark İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi” arasında bir sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin imza tarihi 30 Mart 2017… Yani 1 yıl 9 ay önce.

*****

10 YILLIK SÖZLEŞME AMA ŞİRKET İSTERSE UZATABİLİYOR!

Bu sözleşme doğrultusunda, Beşiktaş Kulübü'ne ait olan Fulya'daki otopark, aylığı 30 bin liradan olmak üzere 10 yıllığına Fulya Otopark İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi'ne kiraya verildi.

Şu da var. Bu şirket istediği takdirde kira süresini 15 yıla çıkartabilecek. Sözleşme gereği şirketin tek taraflı olarak aynı şartlar altında 5 yıl daha uzatma hakkı var.

Hatta maddeyi tam olarak yazayım.

“Eğer kiracı sözleşmeyi devam ettirmek istemezse kira süresinin bitiminden en az 1 ay önce karşı tarafa bildirimde bulunması gerekmekte olup aksi halde sözleşme aynı koşullarla 5 yıl için uzatılmış sayılır.”