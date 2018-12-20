Andrey Arshavin’in olaylı gecesi! Striptiz kulüpten ayrılırken…

SKOR DIŞ HABERLER / Bir dönemin parlayan yıldız futbolcularından olan Andrey Arshavin, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde iki kadınla birlikte görüntülenince Rusya’da gündeme oturdu.

Ocak ayında futbolculuk kariyerine nokta koymaya hazırlanan 37 yaşındaki Rus futbolcu, St Petersburg’daki bir striptiz kulübünden çıkarken görüldü.

Mekanda birlikte eğlendiği iki kadınla birlikte dışarı çıkan Arshavin, etraftakiler tarafından videoya alındı. Videoda Arshavin’in ata bindiği görülürken daha sonra kendisini kameraya çekenleri uzaklaştırması için polisten yardım istedi.

Evli olan Arshavin’in bu görüntülerinin ardından eşi Alisa Arshavin’in sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenilirken tecrübeli futbolcunun yanındaki kadınlardan birinin 26 yaşındaki Aeroflot Havayolları hostesi Karina Neman olduğu ortaya çıktı.

Arshavin mekandan çıktıktan sonra bindiği atın sahibine para ödemediği için kısa süreli bir tartışma yaşanırken, 37 yaşındaki futbolcu para vermeden olay yerinden ayrıldı.

At sahibinin 35 pound tutarı ödemediği için Arshavin’e karşı oldukça sinirli olduğu görüldü.

Tecrübeli futbolcu 2016 yılından beri Kazakistan takımlarından Kairat’ta forma giyiyor.