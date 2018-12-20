Almanya’yı karıştıran drone vakası! Hoffenheim şikayetçi oldu…

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga’da Hoffenheim ve Werder Bremen arasında oynanan maç öncesinde drone krizi yaşandı.

Bremen’e karşı oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Hoffenheim’ın, Bremen maçının son antrenmanını gerçekleştirdiği sırada antrenman sahası üzerinde dolaşan bir drone dikkati çekti.

Salı günü de antrenman sahasında drone olduğu için durumdan şüphelenen yetkililer polise başvurdu.

Hoffenheim’dan yapılan açıklamada, “Şüpheli bir uçuş fark edildi ve olayı soruşturması için polislere teslim edildi” ifadeleri kullanılırken drone’un eğlence amaçlı mı yoksa casusluk amacıyla mı kullanıldığı konusuna değinilmedi.

“BİLGİ TOPLAMAK NORMAL”

Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann konuyla ilgili Bild’e yaptığı açıklamada ise, “Bundesliga’da rakibiniz hakkında bilgi toplamak oldukça normaldir. Bu iş için gözlemcilerimiz var” şeklinde konuştu.

Ancak rakipleri gözlemlemek için drone kullanılması konusunda bilgisi olmadığını belirten Baumann, “Ama eğer gözlemcilerimzi bir drone kullandıysa bu benim ve teknik direktör Florian Kohfeldt’in haberi olmadan yapılmıştır” dedi.

İki takım arasında Perşembe akşamı oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Hoffenheim 24 puanla ligde 7. sırada yer alırken 22 puanlı Werder Bremen ise 9. sırada bulunuyor.

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