SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Trabzonspor’da Olcay Şahan ayrılmak için izin istedi
Trabzonspor

Trabzonspor’da Olcay Şahan ayrılmak için izin istedi

Ligde Ünal Karaman yönetiminde performansını yükselterek 82 hafta sonra 4. sıraya yükselen Trabzonspor'da, yönetim kadro operasyonunu sürdürüyor. Bordo mavililerde ayrılık listesine sürpriz bir isim eklendi.

19 Aralık 2018 12:06

Trabzonspor yönetimi, geçtiğimiz günlerde Mustafa Akbaş’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshederken, Slovak oyuncu Kucka’nın da devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın da devre arasında Karadeniz ekibine veda etmesi bekleniyor.

Bu arada istediği forma şansı bulamayan Olcay Şahan’ın da takımdan ayrılmak için izin istediği ileri sürüldü. İki haftadır forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, 2-2 beraberlikle biten Beşiktaş karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak ‘Az kaldı’ ifadesine yer vermişti. Olcay’ın bu paylaşımı taraftarlar arasında transferine gönderme olarak algılandı ve milli futbolcunun ‘Beşiktaş’a geri döneceği’ şeklinde yorumlandı.

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcunun adı transferde Bursaspor ile anılıyordu. Samet Aybaba’nın yaş ortalaması düşük olan takıma ağabeylik yapması için Olcay’ı takımında görmek istediği belirtildi.

19 Aralık 2018 Trabzonspor`dan Esteban açıklaması! Trabzonspor Kulübü alacakları nedeniyle sözleşmesini fesh eden ve şehri terk eden Esteban Alvarado için bir açıklama yayınladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:06 | 19 Aralık 2018
beşiktaş olcay şahan trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe