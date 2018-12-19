Trabzonspor Sivas Belediyespor saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11’ler…

Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor Sivas Belediyespor son 16 turuna adını yazdırmak için mücadele edecek. Sivas’ta oynanan ilk maçta sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, sahasında kazanarak ligdeki çıkışını Türkiye Kupası maçında da devam ettirmek istiyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor ise güçlü rakip Trabzonspor karşısında büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TRABZONSPOR SİVAS BELEDİYESPOR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sivas Belediyespor kupa maçı 19 Aralık 2018 Çarşamba günü oynanacak, zorlu karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve A2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR SİVAS BELEDİYE İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Hosseini, Batuhan, Ibanez, Kamil Ahmet, Zeki, Murat Cem, Vahid, Abdulkadir Parmak, Olcay, Ekuban

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Murat, Serkan Yavuz, Fatih, Ali Aydın, Eray, Berkay, Emre, Güray, Ali Zorlu, Emrah

ÜNAL KARAMAN SAHAYA GENÇLERLE ÇIKACAK

İlk karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman'ın, yoğun tempodan dolayı bu akşam da ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir ilk 11'le sahaya çıkması bekleniyor. Turu geçmek adına skorun garanti olmamasına rağmen genç isimlere güvenen Karaman, her ihtimale karşı as oyuncularından da Sivas Belediye maçına hazır olmalarını istedi.

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TARAFTARLAR TRİBÜNÜ DOLDURACAK

Ligde birçok karşılaşmada Medical Park Stadyumu'nu dolduran Bordo-Mavili taraftarlar, kupa karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmayacak. Karşılaşmanın hafta içi oynanacak olmasına rağmen 20 bini aşkın Trabzonsporlu futbolseverin mücadeleyi tribünden takip edeceği ve Fırtına'nın turu geçmesi için tezahüratlarla takımlarına destek vereceği öğrenildi.