MAÇ SONUCU | Trabzonspor 5-0 Sivas Belediyespor | Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükselen taraf oldu.

Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Batuhan Artarslan, Caleb Ekuban (2), Vahid Amiri ve Abdülkadir Parmak kaydetti.

Sivas’ta oynanan ilk maç 2-2’lik beraberlikle sona ermişti.

5. Tur’u geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

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Stat: Medical Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 71 Arda Akbulut), Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 63 Kucka), Hosseini, Hasan Batuhan Artarslan, Ibanez, Murat Cem Akpınar (Dk. 77 Semih Karadeniz), Zeki Yavru, Olcay Şahan, Abdülkadir Parmak, Amiri, Ekuban

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Serkan Yavuz, Ali Aydın, Ali Zorlu, Fatih Çiplak, Berkay Öztuvan, Aykut Emre Yakut, Mustafa Aydın, Güray Gazioğlu (Dk. 57 Alpay Koçaklı), Ercüment Eray Ataklı (Dk. 63 Gökhan Çırak), Emrah Bedir (Dk. 81 Murat Akgül)

Goller: Dk. 9 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 18 ve 35 Ekuban, Dk. 52 Amiri, Dk. 78 Abdülkadir Parmak (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Zeki Yavru (Trabzonspor), Dk. 66 Fatih Çiplak (Sivas Belediyespor)

KARAMAN, İLK MAÇIN 11’İNDE İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivas Belediyespor karşısında rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçın 11’inden farklı olarak iki değişiklikle maça başladı. Kupada ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok şans tanıyan Karaman, rövanş karşılaşmasında sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtilen ve izinsiz olarak şehirden ayrılan Esteban’ın yerine kalede Uğurcan Çakır’a, Semih Karadeniz’in yerine ise Olcay Şahan’a ilk 11’de görev verdi.

KUCKA DÖNDÜ

Trabzonspor’da ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlığının ardından kupada Sivas Belediyespor ile oynanan ilk maçta ve son 4 lig karşılaşmasında yer almayan orta saha oyuncusu Juraj Kucka, takıma geri döndü. Uzun süren sakatlığının ardından bu hafta takımla çalışmalara başlayan Slovakyalı orta saha oyuncu, Sivas Belediyespor maçının kadrosunda yerini aldı.

MUZAFFER CEM KADRODA

Trabzonspor’da kaleci Esteban’ın takımdan ayrılmasının ardından dün profesyonel sözleşmeye imza atan altyapı oyuncusu Muzaffer Cem Kaplan, Sivas Belediyespor maçında kulübede yerini aldı.

Bu arada Sivas Belediyespor’da maça 11’de başlaması planlanan Murat Cömert, karşılaşma öncesi ısınma sırasında yaşadığı sakatlığın ardında kadrodan çıkartıldı. Murat’ın yerine ilk 11’de maça Mustafa Aydın başladı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Sivas Belediyespor maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu’nun tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, az sayıda konuk ekibin taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.