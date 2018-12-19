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Son dakika… Trabzonspor’dan Esteban açıklaması!
Trabzonspor

Son dakika… Trabzonspor’dan Esteban açıklaması!

Trabzonspor Kulübü alacakları nedeniyle sözleşmesini fesh eden ve şehri terk eden Esteban Alvarado için bir açıklama yayınladı.

19 Aralık 2018 11:20

Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden Kosta Rikalı kaleci Esteban için bir açıklama yayınladı. Bordo mavililer oyuncunun sözleşmesini haksız olarak fesh ettiğini açıkladı. İşte kulüpten yapılan açıklama…

Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır. Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir.

Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

19 Aralık 2018 Trabzonspor`da Esteban Alvarado krizi! Şehri terk etti... Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Esteban Alvarado'nun, alacakları nedeniyle sözleşmesini feshettiği ve şehirden ayrıldığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:23 | 19 Aralık 2018
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