Son dakika… MKE Ankaragücü yeni teknik direktörü belli oldu!

BeIN Sports’un duyurduğu son dakika gelişmesine göre; Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktör Bayram Bektaş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Ankaragücü’nün deplasmanda Sivasspor’a 4-0 yenildiği maçın ardından açıklama yapan teknik direktör İsmail Kartal, kulüp personeli ve oyuncuların aylardır parasını alamadığını söylemiş ve bu açıklamaları nedeniyle Başkent ekibinin yönetimi tarafından görevine son verilmişti.

Sezona Göztepe’nin teknik direktörü olarak başlayan 44 yaşındaki Bayram Bektaş da üst üste alınan kötü sonuçların ardından son olarak Sivasspor’a 2-0 mağlup olunca İzmir ekibi tarafından görevinden alınmıştı.

Ankaragücü Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile karşılaşacak ve Bayram Bektaş yeni takımıyla ilk sınavını eski takımına karşı verecek.

BAYRAM BEKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, MKE Ankaragücü’nün çok köklü bir camia olduğunu belirterek, “MKE Ankaragücü, Türk futbolunun önde gelen simgelerindendir. Bu kulübü hak ettiği yere taşımak için ekibimle elimizden geleni yapacağız. Kadromuzun potansiyelini ortaya koyacağına, birlikte çok çalışarak başarılı olacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de Bektaş’a güvendiklerini vurgulayarak, “Hocamız zor bir görevi üstlendi. Takımımızın büyük potansiyeli ve zorlukları var, hocamız genç ve azimli bir teknik direktör. Yapılan görüşmelerin ilk dakikasından beri süreç hep olumlu ilerledi. Bayram hocamıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Bayram Bektaş’ın yardımcılıklarını Ahmet Kuzaltı, Faruk Korkmaz, Kemal Kurak, Ahmet Cingöz, Ömer Faruk Mahir ve Mehmet İpek’in üstleneceği kaydedildi.

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