Son dakika… Manchester United’da yeni hoca Gunnar Solskjaer oldu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da görevine son verilen Mourinho’nun yerine geçecek isim belli oldu.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yla yollarını ayıran Manchester United’ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer oldu.
Kırmızı Şeytanlar, eski futbolcularıyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu.
Kırmızı Şeytanlar, resmi internet siteleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada Mou’dan boşalan koltuğa efsanevi futbolcuları Ole Gunnar Solskjaer’i getirdiklerini duyurdu.
Ekim 2015’ten bu yana ülkesinin takımlarından Molde’yi çalıştıran Norveçli menajerle sezon sonuna dek anlaşıldığı açıklandı.
Solskjaer, 1996 ile 2007 yılları arasında formasını terlettiği United’da 366 maça çıkıp 126 gol kaydetmişti.