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Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda finalde yükseldi
Dünyadan Futbol

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda finalde yükseldi

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Kashima Antlers'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bale bu turnuvada hat-trick yapan üçüncü oyuncu oldu.

19 Aralık 2018 22:34

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda İspanya ekibi Real Madrid, Japonya temsilcisi Kashima Antlers’i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yarı finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi’nin kazananı Kashima Antlers karşılaştı.

Abu Dabi’deki Zayed Sports City Stadı’nda oynanan müsabakada Real Madrid, 44, 53 ve 55. dakikalarda Gareth Bale’in attığı gollerle 3-1 galip gelerek turnuvada üst üste 3. kez finale çıktı. Mücadelede Kashima Antlers’in tek golü, 78. dakikada Shoma Doi’den geldi.

Bale, Luis Suarez ve Cristiano Ronaldo’dan sonra FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda hat-trick yapan üçüncü oyuncu oldu.

Real Madrid, turnuvanın 22 Aralık’ta oynanacak finalinde BAE ekibi El-Ain ile karşılaşacak.

18 Aralık 2018 Al-Ain, FIFA Kulüpler Dünya Kupası`nda finalde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Ain, normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 biten maçta Arjantin ekibi River Plate'e penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak finale kaldı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:34 | 19 Aralık 2018
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Gareth Bale Real Madrid
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