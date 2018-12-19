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Mustafa Denizli: ‘Bu yolda devam etmek istiyoruz’
Kasımpaşa

Mustafa Denizli: ‘Bu yolda devam etmek istiyoruz’

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kupada mağlup ettikleri Menemen Belediyespor maçının ardından hem ligde hem de kupada hedeflerine devam etmek istediklerini söyledi.

19 Aralık 2018 20:12

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1'lik skorla geçerek adını bir üst tura yazdıran Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kupada yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını söyleyen Denizli, “Ligde son iki haftada oynadığımız oyunun karşılığı alamamıştık. 2 kulvarda mücadele ediyoruz. İlk maçta skor avantajı yakalamıştık. Sürpriz istemiyorduk. Hazırlığımızı yaptık ve bunu sahaya yansıttık. Ümit ederim ki bu sene hem ligde hem kupada hedeflerimize ulaşırız. Zor hava koşulunda iyi mücadele ettik. Cuma günü kura çekilecek. Rakibimiz belli olacak. Biz bu yolda devam etmek istiyoruz” dedi.

19 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 4-1 Menemen Belediyespor | Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında ağırladığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:12 | 19 Aralık 2018
Kasımpaşa mustafa denizli
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