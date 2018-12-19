Mourinho eski günlerini arıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezon da şampiyonluktan uzak bir görüntü sergilerken, fatura uzun süredir takımdaki geleceği tartışılan teknik direktör Jose Mourinho’ya kesildi.

Avrupa’nın önde gelen kulüpleri Chelsea, Real Madrid ve Inter’de elde ettiği kupa zaferlerinin ardından Alex Ferguson sonrası çöküşü durdurması için Manchester United’ın başına getirilen Portekizli teknik adam, geride kalan üç sezonda beklentileri karşılayamadı.

Mourinho ile bu sezon 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada yer alıyor. Lider Liverpool’un 19 puan gerisine düşen Manchester United, 2013 yılından bu yana devam eden şampiyonluk özlemine bu sezon da son vermekten uzak bir görüntü sergiliyor.

1989-90 sezonundan bu yana ilk kez 17. haftayı sıfır gol averajıyla geçen Mourinho yönetimindeki Manchester United, son 28 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Kalesini gole kapatamadı

Savunma ağırlıklı taktikleriyle zaman zaman meslektaşlarının tepkisini çeken Jose Mourinho, bu sezon rakiplerini durdurmakta yetersiz kaldı.

Premier Lig’i geçen sezon Manchester City’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Manchester United, 38 maçta kalesinde 28 gol görürken, bu sezon ise 17 haftada 29 gole engel olamadı.

Manchester ekibi bu sezon sadece 0-0 sona eren Crystal Palace ve 2-0 kazandıkları Burnley maçlarında gol yemedi.

3 sezondan sonrasını göremiyor

55 yaşındaki Mourinho, 16 kupa zaferi yaşadığı Chelsea, Inter ve Real Madrid’de 3 sezondan fazla takımın başında kalamadı.

Portekizli çalıştırıcı için özellikle Chelsea’deki ikinci döneminin sonu hüsranla bitti. 2013 yılında bir kez daha Londra ekibinin başına geçen Mourinho, ilk sezonunda üçüncü tamamladığı Premier Lig’de ikinci sezonunda şampiyonluk turu attı.

Chelsea’de 2015-2016 sezonuna kariyerindeki en kötü başlangıcı yaparak giren Mourinho, başkent temsilcisiyle lig ve Avrupa’da çıktığı ilk 6 maçta sadece 1’er galibiyet ve beraberlik alırken, 4 kez mağlubiyet yaşadı.

Rus milyarder Roman Abramovich’in sahibi olduğu Chelsea, son 22 yılın en kötü performansını ortaya koyup ilk 16 haftada 15 puan toplayınca, Mourinho’nun görevine son verildi. Portekizli teknik adamın Manchester United’daki üçüncü sezonu, Chelsea’ye göre bir hafta daha fazla sürdü.

Mourinho, Chelsea’deki ilk döneminde 3, Real Madrid’de 3, Inter’de ise 2 sezon görev yaptı.

Rekor transferler mutluluk getirmedi

Manchester United’ın başına geçtiği 2016 yılından bu yana beş transfer döneminde 11 futbolcu için 360 milyon sterlin harcayan Mourinho, kadrosundan istediği verimi bir türlü alamadı.

İtalyan ekibi Juventus’tan 89 milyon sterline rekor kırılarak alınan Fransız yıldız Paul Pogba, Manchester United’a geldiği günden bu yana eleştirilerin odağında yer aldı.

Üç sezonda Manchester United ile tüm kulvarlarda 108 maça çıkan ve 20 gol atan Pogba ile Mourinho arasındaki gerilim giderek artarken, 25 yaşındaki futbolcunun eski takımı Juventus’a dönmek istediği sık sık basına yansıyor.

Everton’dan 75 milyon sterline transfer edilen Romelu Lukaku, ligde bu sezon forma giydiği 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, haftalık 500 bin sterlinlik kazancıyla birçok yıldız futbolcuyu geride bırakan Alexis Sanchez’in performansı ise büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Geçen sezon devre arasında Henrikh Mkhitaryan’a karşılık Arsenal’dan takas edilen 29 yaşındaki Şilili futbolcu, Londra ekibindeki performansını Manchester’a taşıyamadı.

Arsenal formasıyla 3,5 sezonda tüm kulvarlarda 80 gol atmayı başaran Sanchez, yeni takımındaki 1,5 sezonunda ise 30 maçta 4 gol kaydetti.

151 milyon lira tazminat

Kariyeri boyunca İngiliz ekibini çalıştırmak istediğini gizlemeyen Mourinho’nun Manchester United günleri istediği gibi geçmese de Portekizli teknik adam yüklü bir tazminatla görevinden ayrıldı.

İngiliz basını, Portekizli teknik adamın 22,5 milyon sterlin (151 milyon lira) tazminat aldığını okurlarıyla paylaştı.

Manchester United’ın Mourinho’dan boşalan koltuğa sezon sonuna kadar eski futbolcusu Ole Gunnar Solskjaer’i getirmesi bekleniyor.

11 sezon Manchester ekibinde forma giyen 45 yaşındaki Solskjaer, 126 gol atmıştı.

Solskjaer, 2015 yılından bu yana Norveç ekiplerinden Molde’yi çalıştırıyor.

3 kupa kazandı

Mourinho, Manchester United’daki görev süresinde 3 kez kupa sevinci yaşadı.

İlk sezonuna Community Shield alarak başlayan deneyimli teknik adam, aynı sezon finalde Southampton’ı 3-2 yenerek Lig Kupası’nı, Ajax’ı 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

Jose Mourinho Manchester United`dan ayrıldı... Kaldığı otele servet bıraktı... Yok böyle para! Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Manchester United macerası 895 gün sonra sona erdi. Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho, takımı çalıştırdığı süre içerisinde kaldığı otele küçük bir servet ödedi. İlgili Haberi Oku