Manchester United yanlışlıkla yeni menajeri açıkladı!

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer’in geçici menajer olduğunu yanlışlıkla duyurdu.

Manchester United resmi internet sitesinde yayınlanan videoda, “Solskjaer, yeni geçici menajerimiz oldu.” ibaresi kullanarak Norveçli eski futbolcularının attığı 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde attığı dahil gollerin videolarını koydu. Arka arkaya 3-4 Solskjaer videosu daha konuldu ancak hepsi bir anda kaldırıldı.

Resmi açıklama ise kulüp tarafından yapılmadı. Ayrıca, Norveç başbakanı Erna Solberg de “Norveç futbolu için büyük gün! Şeytanların kontrolünde başarılar Ole” yazdı.

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