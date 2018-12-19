MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 4-1 Menemen Belediyespor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor’u 4-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27 ve 38’inci dakikalarda Mustafa, 34’üncü dakikada penaltıdan Koita ve 72’nci dakikada Eduok kaydetti.
Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 84’üncü dakikada Serhat’tan geldi.
Deplasmanda oynanan ilk maçı da 2-1’lik skorla kazanan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Samet Çavuş
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Onur Ural, Ben Youssef, Josue Sa (Dk. 46 Veysel Sarı), Özgür Çek, Pavelka, Tarkan Serbest, Hakan Demir, Koita (Dk. 46 Hasan Bilal), Eduok (Dk. 72 Çağtay Kurukalıp), Mustafa Ethem Erboğa
Menemen Belediyespor: Necati Yılmaz, Rıdvan Koçak, Veli Çetin, Mert Kula, Alberk Koç (Dk. 46 Talha Yazgan), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mustafa Şen (Dk. 62 Serhat Baştan), Umut Pusat, Okan Baydemir, Vedat Erçin (Dk. 56 Tayfun Aydoğan)
Goller: Dk. 27 ve 38 Mustafa Ethem Erboğa, Dk. 34 Koita (Penaltıdan), Dk. 71 Eduok (Kasımpaşa), Dk. 84 Serhat Baştan (Menemen Belediyespor)
Sarı kart: Dk. 85 Pavelka (Kasımpaşa)