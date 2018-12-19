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Jose Mourinho Manchester United’dan ayrıldı… Kaldığı otele servet bıraktı… Yok böyle para!
İngiltere Premier Lig

Jose Mourinho Manchester United’dan ayrıldı… Kaldığı otele servet bıraktı… Yok böyle para!

Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Manchester United macerası 895 gün sonra sona erdi. Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho, takımı çalıştırdığı süre içerisinde kaldığı otele küçük bir servet ödedi.

19 Aralık 2018 10:13

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Manchester United’dan 24 milyon pound (162 milyon TL) tazminat alacak olan Jose Mourinho, Manchester’da kaldığı lüks otele 779 bin pound (5 milyon 250 bin TL) bıraktı.

19 Aralık 2018 Mourinho`ya Türkiye`deki yılbaşı büyük ikramiyesinin 2.3 katı tazminat İngiltere'nin dev kulübü Manchester United, görevine son verdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya servet tutarında tazminat ödeyecek. İlgili Haberi Oku

Manchester United’ın başında 895 gün kalan Jose Mourinho, Manchester’da ev tutmak yerine beş yıldızlı lüks bir otelde yaşamayı tercih etti. Manchester şehir merkezinde yer alan otelde yaşayan Jose Mourinho, kovulmasının ardından odasını da boşalttı. Ünlü isimlerin tercih ettiği ve Manchester United takımının iç saha maçlarında kamp yaptığı otelde tek başına kalan Jose Mourinho, ailesini ise Londra’daki 25 milyon pound (168 milyon 500 bin TL) fiyat biçilen evinde bıraktı.

Jose Mourinho’nun kaldığı otel odası toplantı düzenlenebilecek kadar büyük bir yemek alanı, iki uydu bağlantılı televizyon, küçük bir mutfak, ‘King Size’ olarak adlandırılan 180×200 cm boyutunda yatağın yer aldığı ayrı alan ve oldukça geniş bir banyodan oluşuyor. Jose Mourinho’nun odasında ayrıca bir adet yatak da olabilen kanepe ve üç tane tek kişilik koltuk yer alıyor.

Bir basın toplantısında kendisine neden bir apartman dairesinde değil de otel odasında kaldığı sorulan Jose Mourinho, “Ben tembel bir insanım… Ev işleri ile uğraşamıyorum. Kimse merak etmesin küçücük bir otel odasında kalmıyorum. Odamdan gayet memnunum” demişti.

Son güncelleme 10:21 | 19 Aralık 2018
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