Işık Eyigüngör Aziz Yıldırım’la kavgasını anlattı: ‘Hoş geldiniz’ dedim, tokat attı

Sevgim Begüm YAVUZ / SÖZCÜ İstanbul Kadıköy'de, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan basketbol maçı öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atarak, “bitireceğim seni, daha da beter yapacağım” dedi.

Yaşanan olayın ardından Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Ali Cenk Başak hakkında “basit tehdit” suçundan ayrı ayrı 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki Işık Eyigüngör ile avukatı katılırken, hastalığı sebebiyle mazeret sunan Aziz Yıldırım ile diğer sanık Ali Cenk Başak katılmadı.

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‘SAĞ ELİMİ UZATTIM, SAĞ ELİYLE BANA VURDU'

Maç günü Aziz Yıldırım'ın protokol tribününe geldiğini anlatan Işık Eyigüngör, “Ev sahibi takımın başkanı olarak ayağa kalktım. Türk örf ve adetleri gereği ‘Hoşgeldiniz başkan' diyerek sağ elimi uzattığımda sağ eliyle sol tarafıma vurdu. Araya emniyet görevlileri girdi. Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi diğer sanık Ali Cenk Başak ile Aziz Yıldırım ‘Seni bitireceğiz, daha beter yapacağız' dedi. Maçtan iki saat sonra Aziz Yıldırım televizyon kanallarına bağlanarak, gıyabımda ‘Yaptım, yapacağım, daha da beterini yapacağım' dedi. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ DE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Olaya ilişkin dinlenen ve aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesinin de bulunduğu tanıklar, Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e yumruk atarak, tehdit ettiğini, bunun üzerine araya güvenlik görevlilerinin girdiğini anlattı.

Sanık Aziz Yıldırım'ın mazeretini kabul eden mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.

AYNI OLAYA İLİŞKİN İKİNCİ DAVA

Öte yandan aynı olaya ilişkin Işık Eyigüngör'e tokat atan Aziz Yıldırım hakkında “kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, Işık Eyigüngör hakkında ise “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.