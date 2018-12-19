SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Irkçı harekete 4 yıl statlara girememe cezası
İngiltere Premier Lig

Irkçı harekete 4 yıl statlara girememe cezası

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasındaki Arsenal-Tottenham maçında sahaya muz kabuğu atan taraftara, statlara 4 yıl girememe cezası verildi.

19 Aralık 2018 13:14

Arsenal’in Tottenham’ı 4-2 yendiği 2 Aralık’taki Kuzey Londra derbisinde rakip takımın Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang’a gol sevinci sırasında muz kabuğu atan Tottenham taraftarı, hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, “ırkçı hareket” yaptığına hükmettiği Averof Panteli isimli taraftara, 4 yıl boyunca futbol maçlarına gidememe cezası verdi.

Tottenham Kulübü’nün, maçlarını ömür boyu izleyememe cezası verdiği Panteli ayrıca mahkeme masraflarıyla 635 sterlin (yaklaşık 4250 lira) para cezası aldı.

19 Aralık 2018 Son dakika... Manchester United`da yeni hoca Gunnar Solskjaer oldu! Manchester United, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'in getirildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:14 | 19 Aralık 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe