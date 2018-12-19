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Galatasaray’da Belhanda müjdesi!
Galatasaray

Galatasaray’da Belhanda müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlığını atlatan Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

19 Aralık 2018 15:43

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam oynanan Keçiörengücü karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başlayıp, sonrasında pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlığını atlatan Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalara katılırken, Garry Rodrigues ise fizyoterapistler eşliğinde salon çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan diğer oyunculardan Sinan Gümüş kondisyonerler eşliğinde çalışırken, Emre Akbaba, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat yapacağı antrenmanla devam edecek.

18 Aralık 2018 Ümit Davala`dan Mustafa Kapı açıklaması: `Keşke oyuna girebilseydi` Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala maç sonu basın toplantısında genç futbolculara gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:46 | 19 Aralık 2018
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