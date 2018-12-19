Fenerbahçeli taraftar Soner Ergen’den iyi haber!

Fatma Vurgun / SÖZCÜ Süper Lig’de 17 Aralık 2018 günü oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor müsabakasının başlarında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, maraton tribününden merdiven boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Ergen stadın hemen yanındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

“AMELİYATLAR BAŞARILI GEÇTİ”

Yapılan ilk müdahalede Soner Ergen’in bel, kafatası ve omurgasında kırıklar oluştuğu, omuriliğindeki hasarın da ciğerlerine baskı yaptığı tespit edildiğini belirten ağabeyi Eren Ergen, “Soner’in durumu geldiği ana göre daha iyiye gidiyor. Omurilik ve beyin ameliyatı geçirdi. Ameliyatlar gayet başarılı geçti. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor” diye konuştu.