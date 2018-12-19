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Fenerbahçe kafilesi Giresun’a geldi
Fenerbahçe

Fenerbahçe kafilesi Giresun’a geldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kafilesi maçın oynanacağı kente ulaştı

19 Aralık 2018 17:52

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun’a geldi.

Özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve bazı oyunculara forma imzalatarak birlikte fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe kafilesi için havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Giresun’un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.

Son güncelleme 17:52 | 19 Aralık 2018
Fenerbahçe giresun
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