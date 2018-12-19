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Beşiktaş’ta Babel antrenmana çıktı
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Babel antrenmana çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına yoğun yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.

19 Aralık 2018 13:56

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Günel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati salonda, sonraki bölümü ise sahada yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, streching ve 5’e 2 ile devam etti. Antrenman tek pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Yaklaşık 1 aydır sakat olan Ryan Babel, bugün ilk kez takım çalışmasına katılırken, antrenmanın tamamında yer aldı. Hollandalı futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı, Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında da forma giyebileceği öğrenildi.

Öte yandan sakatlığı süren Enzo Roco çalışmaya katılmazken, kasığında ağrı hisseden Quaresma da salonda çalıştı.

Siyah-Beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 13:56 | 19 Aralık 2018
beşiktaş ryan babel
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