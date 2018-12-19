Ankaragücü-Göztepe maçının oynanacağı stat belli oldu

MKE Ankaragücü'nün Yeni kent Stadyumu'nun zemininin müsabaka oynamaya elverişli olmadığı için Sarı-Lacivertli yönetim yaptığı toplantı sonrası Göztepe A.Ş maçını Kayseri'de oynamayı kararlaştırdı. 22 Aralık 2018 Cumartesi günün oynanacak olan MKE Ankaragücü-Göztepe A.Ş karşılaşması Kadir Has Stadyumunda saat 13.30'da başlayacak.

MKE Ankaragücü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“ Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22.12.2018 Cumartesi günü saat 13.30'da Göztepe A.Ş ile karşılaşacağımız müsabaka Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tarafımıza tebliğ edilen yazı doğrultusunda Yenikent Stadyumu'nun zemininin müsabaka oynamaya elverişli olmadığı bildirilmiştir. Bu neden ile MKE Ankaragücü – Göztepe A.Ş müsabakası aynı gün ve saatinde Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacaktır.”