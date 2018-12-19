SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Ankaragücü-Göztepe maçının oynanacağı stat belli oldu
MKE Ankaragücü

Ankaragücü-Göztepe maçının oynanacağı stat belli oldu

Spor Toto Süper Ligin 17.haftasında Cumartesi günün oynanacak olan MKE Ankaragücü-Göztepe A.Ş maçı Kayseri’de oynanacak.

19 Aralık 2018 09:12

MKE Ankaragücü'nün Yeni kent Stadyumu'nun zemininin müsabaka oynamaya elverişli olmadığı için Sarı-Lacivertli yönetim yaptığı toplantı sonrası Göztepe A.Ş maçını Kayseri'de oynamayı kararlaştırdı. 22 Aralık 2018 Cumartesi günün oynanacak olan MKE Ankaragücü-Göztepe A.Ş karşılaşması Kadir Has Stadyumunda saat 13.30'da başlayacak.

MKE Ankaragücü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“ Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22.12.2018 Cumartesi günü saat 13.30'da Göztepe A.Ş ile karşılaşacağımız müsabaka Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tarafımıza tebliğ edilen yazı doğrultusunda Yenikent Stadyumu'nun zemininin müsabaka oynamaya elverişli olmadığı bildirilmiştir. Bu neden ile MKE Ankaragücü – Göztepe A.Ş müsabakası aynı gün ve saatinde Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacaktır.”

Son güncelleme 09:12 | 19 Aralık 2018
ankaragücü göztepe
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe