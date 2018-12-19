Ahmet Ağaoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar! Esteban, Onur Kıvrak, Burak Yılmaz, Ali Koç…

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports Haber’de katıldığı programda soruları yanıtlarken kadro dışı kalan oyuncular Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak hakkında net konuştu.

İki yıldızın süresiz kadro dışı kaldığını belirten Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünde olmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Alacaklarını alamadığı için şehri terk eden kaleci Esteban Alvarado hakkında konuşan Ağaoğlu, “Abinin morali bozuk, oynayamıyor. Adam ol da oyna, 2. kaleciydin niye kaptırdın yerini?” dedi.

İşte Ağaoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

“Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz için karar verildi. Süresiz kadro dışı. Bu yönetim kurulu kararıdır. Bitti. Onur ve Burak Yılmaz’ın birikmiş alacağı 4 milyon euro. Orada tarih 4 Ocak, o tarihe kadar o paralar ödenir, isteyen kulüp varsa teklifini yapar ve o teklif Trabzonspor Kulübü’nün yönetim kurulunda görüşülüp, karara bağlanır.”

“Bir hayli spekülasyon var. Biz göreve geldiğimizden beri devam ediyor bu. Sezon başında Beşiktaş’ın ciddi bir girişimi oldu. Yaptıkları teklif bizim beklentilerimizle örtüşmediği için kabul etmedik. Şu ana kadar başka ulaşmış bir teklif de yok”

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“PARDON DA NEREYE GELDİ ALİ KOÇ?”

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Trabzonspor maçı için şehre gelmesine değinen Ağaoğlu, “Bunun devamı için bugün ne yapıyorsak onu yapmalıyız. Ali Koç geldi. İnsanlar ‘Gelme cesaretini gösterdi’ diyor. Pardon da nereye geldi Ali Koç? Bu ülkedeki bir kente geldi. Bu soruyu kasıtlı olarak gelmeyenlere sormak lazım. Benim gitmediğim stat yok ki. Kulüp yöneticilerinin çok dikkatli olması lazım. Bir deplasmanda tek bir sataşma yok bana.” ifadelerini kullandı.

2010-11 sezonu sonunda yaşanan Şike Soruşturması nedeniyle Trabzonspor ve Fenerbahçe camiası arasındaki ipler gerilmiş ve Trabzon’da oynanan maçlara Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 7 yıl boyunca gitmemişti.

“ADAM OL DA OYNA”

Alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden kaleci Esteban hakkında konuşan Ağaoğlu, “Esteban… Abinin morali bozuk, oynayamıyor. Adam ol da oyna, 2. kaleciydin niye kaptırdın yerini? Hemen ihtar çektiriyor oynamayınca. İhtarın bitiş süresi 24 Aralık ama hemen valizini toplayıp gidiyor.” dedi

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