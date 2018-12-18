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Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesi uzatıldı!
Dünyadan Futbol

Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesi uzatıldı!

Los Angeles Galaxy, 37 yaşındaki İsveçli futbolcu Ibrahimovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı

18 Aralık 2018 21:51

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy’de İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Los Angeles Galaxy Kulübü, Ibrahimovic’in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurdu.

Kariyeri boyunca Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United’da görev yapan Ibrahimovic, bu yıl Los Angeles Galaxy’ye transfer olmuştu.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy’de çıktığı 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

18 Aralık 2018 Inter`den Mauro Icardi`ye yeni sözleşme teklifi Inter'in 25 yaşındaki kaptanı Mauro Icardi için talipler artarken İtalyan ekibi de yıldız futboclu ile sözleşme yenileme peşinde. Arjantinli oyuncuya yıllık 6 milyon Euro teklif edildiği öne sürüldü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:51 | 18 Aralık 2018
la galaxy Zlatan Ibrahimovic
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