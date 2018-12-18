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Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı!
Galatasaray

Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı!

Galatasaray’ın genç futbolcusu Yunus Akgün, A Takım’daki ilk golünü Keçiörengücü karşısında kaydetti.

18 Aralık 2018 22:47

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sezon başından beri A Takım'da oynattığı genç futbolcu Yunus Akgün, kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Keçiörengücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçının 65. dakikasında rakip fileleri havalandıran Yunus, A Takım'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Terim alt yapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcuya bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Süper Lig, 1 TFF Süper Kupa ve 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta görev verdi.

Yunus ayrıca Alanya ve ilk Keçiörengücü maçlarında da 1'er asist yapmıştı. Yunus Akgün 11 başladığı mücadelede 85 dakika sahada kaldı ve yerini Malik Karaahmet'e bıraktı.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Akgün, “Öncelikle ağabeylerimin ve takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Golü attım, bu şanlı formayla ilk golümü atmak bana nasip oldu. O an çok mutlu oldum ne yapacağımı bilemedim. Turu geçtiğimiz için mutluyuz, önümüzdeki tura bakacağız.” dedi.

18 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-1 Keçiörengücü | Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Keçiörengücü'nü ağırlayan Galatasaray, 2-1 galip geldiği ilk maçın ardından sahasındaki mücadeleyi 1-1'lik beraberlikle tamamladı ve bir üst tura yükseldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:13 | 18 Aralık 2018
galatasaray Yunus Akgün
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