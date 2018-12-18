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Yeni Malatyaspor kulüp binasına saldıranlar yakalandı
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor kulüp binasına saldıranlar yakalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulması olayına karışan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

18 Aralık 2018 17:09

Önceki gece sarı-kırmızılı takımın Orduzu Pınarbaşı’ndaki kulüp binasına kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler kaçarken, güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, binaya 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 Aralık 2018 Süper Lig ekibine gece yarısı şok! Silahlı saldırı... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Tesis çevresinden iki kişinin kaçtığını gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi Polis ekibi, yaptıkları incelemede binaya 3 kurşunun isabet ettiğini belirledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:09 | 18 Aralık 2018
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