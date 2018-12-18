Ümraniyespor yenilmesine rağmen turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, deplasmanda TFF 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon’a 3-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna kaldı. Ümraniyespor, ilk maçı 4-1 kazanmıştı.

Bu arada Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ile beraberindeki yöneticiler, teknik direktör Ünal Karaman ve ekibinin yanı sıra, bordo mavili takımdan bazı futbolcular da maçın bir bölümünü izlediler.

Stat: Ahmet Suat Özyazıcı

Hakemler: Murat Erdoğan, Beran Eraslan, Bilal Gölen

1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Mert Kurt, Burak Temir, Bekir Can Kara (Dk. 75 Doğukan Öksüz), Ahmet Eren, Yağızcan Erdem, Furkan Tütüncü

Ümraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Bulut Kaya, Muhammed Gönülaçar, Diabang (Dk. 65 Recep Aydın), Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 90+2 Serkan Göksu), Leandrinho (Dk. 65 Atabey Çiçek)

Goller: Dk.45+1 (penaltıdan) Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 53 Burak Temir, Dk. 61 ve 87 Furkan Tütüncü (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Dk. 37 Leandrinho, Dk. 77 Muhammed Gönülaçar, Dk. 89 Tarık Tekdal (Ümraniyespor) Dk. 88 Ahmet Eren, Dk. 89 Doğukan Öksüz, Dk. 90 1 Burak Temir (1461 Trabzon)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

45′ Karşılaşmanın hakemi Murat Erdoğan, Arif Birşen’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 45+1′ Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Leandrinho, kaleci Bahadır Han Güngördü’nün sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

GOL! 54′ Furkan Tütüncü’nün sağdan ortasında, ceza alanı içinde topu göğsüyle kontrol eden Burak Temir, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

GOL! 61′ Ahmet Eren’in sol taraftan pasında kale sahası içindeki Furkan Tütüncü’nün vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağalarla buluştu. 2-1

GOL! 87′ 1461 Trabzon’un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Yunus Emre Çakır’ın kafa ile havalandırdığı topu kale sahası içinde Furkan tamamladı. 3-1