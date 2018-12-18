Trabzonspor’da Esteban Alvarado krizi! Şehri terk etti…

Trabzonspor’un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado’nun, Trabzon’u terk ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre bordo-mavili kulübe daha önce alacakları ödenmediği için ihtar çeken Kosta Rikalı kaleci, sözleşmesini tek taraflı feshetti ve Trabzon’dan ayrıldı.

Esteban Alvarado, bordo-mavili takımın bu akşam basına kapalı gerçekleştirdiği çalışmada da yer almadı.

Akşam antrenmanında da yer almayan Esteban ile ilgili kulübün yarın detaylı bir açıklama yapacağı ifade edildi.

Esteban, sezon öncesi Slovenya’da yapılan hazırlık kampına da 11 gün gecikmeli katılmasıyla gündeme gelmiş, daha sonra özür dileyerek affedilmişti.

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Bu arada Esteban Alvarado´nun takımdan ayrılmasının ardından bordo-mavililer bir süredir A takımla antrenmanlara katılan altyapı oyuncusu Muzaffer Cem Kaplan ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor ile profesyonel sözleşmeye imza atarak ilk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Muzaffer Cem, “Her sokağında anım olan güzel şehrimin, büyük taraftarlarına her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağıma, çok çalışacağıma söz veriyorum” dedi.

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