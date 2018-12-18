SON DAKİKA Trabzonspor’a iki kötü haber birden! Jose Sosa ve Zargo Toure…

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’un deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan Jose Sosa ve Zargo Toure’nin sağlık durumları belli oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Jose Sosa’nın 4-6 hafta, Zargo Toure’nin ise 2 ile 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Trabzonspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş'la oynadığımız maçta sakatlanan Kaptanımız Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumlarıyla ilgili Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven açıklamalarda bulundu.

Güven “Sosa ve Toure'nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde Sosa'nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Toure'nin ise sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz” dedi.”