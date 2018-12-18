SON DAKİKA Süper Lig ekibine Türkiye Kupası’nda şok! 2. Lig takımına elendiler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u konuk etti. İlk maçı 4-2 kazanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, deplasmanda Ankaragücü’ne 3-2 mağlup olmasına rağmen, turu geçen taraf oldu. Süper Lig’de mücadele eden MKE Ankaragücü’nü eleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda büyük bir sürprize imza atmış oldu.

Stat: Ankara Ostim

Hakemler: Serkan Çınar, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum

MKE Ankaragücü: Korcan, Alihan, Thomas Heurtaux (İlhan Parlak dk. 46), Mehmet Sak, Mahmut Akan (El Kabir dk. 46), Faty, Cerci, Erdem Şen, Youness Mokhtar, Kubilay Kanatsızkuş (Sedat Akçay dk. 64), Kehinde

Yedekler: Altay Bayındır, Furkan Bekleviç, Kaan Uykur, Mahmut Altınkaya, Mert Aydeniz, Ender Aygören, Burak Evren

Teknik Direktör: Sadık İşcanoğlu

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya Tarakçı, Muhammet Özkal, Özgür İleri, Orhan Aktaş, İzzet Yıldırım, Seyid Ahmet Han, Özgür Yılmaz, Ozan Sol, Şaban Genişyürek (Göksu Türkdoğan dk. 71), Harun Kavaklıdere (Emre Şahin dk. 68), Cem Ekinci (Hüseyin Kala dk. 90)

Yedekler: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Erkan Değişmez, Mustafa Sevgi, Medeni Bingöl,

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Alessio Cerci (dk. 24 pen. ve 76) Kehinde (dk. 72) (MKE Ankaragücü), Cem Ekici (dk. 29), Orhan Aktaş (dk. 35) (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

Sarı Kartlar: Kehinde, Youness Mokhtar, Sedat Akçay (MKE Ankaragücü), Orhan Aktaş, Şaban Genişyürek, Ozan Sol, Kaya Tarakçı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

23′ MKE Ankaragücü, penaltı kazandı. Ceza alanı içinde topla buluşan Kehinde, Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu Muhammet Özkal’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 24′ penaltı atışını kullanan Cerci, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

GOL! 29′ Bodrum Belediyesi Bodrumspor, beraberliği yakaladı. Harun Kavaklıdere’nin ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Cem Ekinci, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1 1.

GOL! 35′ Bodrum Belediyesi Bodrumspor öne geçti. Orhan Aktaş, ceza alanı ön çizgisinde aldığı topla ceza alanına girdi. Bu futbolcu, yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Korcan Çelikay’ın sağından filelere gönderdi: 1-2.

GOL! 72′ MKE Ankaragücü, beraberliği sağladı. Faty’nin sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumdu bulunan Kehinde, bekletmeden yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 2-2.

74′ MKE Ankaragücü, bir kez daha penaltı kazandı. İlhan Parlak, savunma oyuncularıyla girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Serkan Çınar, bir kez daha penaltı kararı verdi.

GOL! 76′ Penaltı atışını kullanan Cerci, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-2.