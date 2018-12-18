SON DAKİKA Manchester United’da beklenen oldu… Jose Mourinho…

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Manchester United’ın başına geçtiğinden bu yana beklentileri karşılayamayan Jose Mourinho’nun görevine son verildi. Manchester United yönetimi, ligde son hafta alınan 3-1’lik Liverpool mağlubiyeti sonrası Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı aldı. Manchester United’ın, Jose Mourinho’ya 24 milyon pound tazminat ödeyeceği belirtildi.

Michael Schumacher mucizesi! Tam beş yıl sonra... Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, tam beş yıl sonra bitkisel hayattan çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Michael Schumacher artık yataktan çıktı ve makineye bağlı yaşamıyor. İlgili Haberi Oku

Son dönemde İngiliz basınından ağır eleştiriler alan Jose Mourinho’nun Manchester United’dan kovulacağı sık sık yazılıyordu. Alınan sonuçlar ve oynattığı futbol kadar futbolcular ile yaşadığı gerginlikler de Jose Mourinho’nun İngiliz basını tarafından sorgulanmasına neden olmuştu. Böylece Jose Mourinho’nun, iki buçuk yıllık Manchester United macerası sona erdi.

Manchester United tarafından yapılan açıklamada Jose Mourinho ile yolların ayrıldığı, sezon sonuna kadar yola geçici bir menajerle devam edileceği duyuruldu. Manchester United, ayrıca Jose Mourinho’ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, Portekizli çalıştırıcıya bir sonraki kulübünde başarılar dilendi.

Manchester United’ı sezon sonuna kadar Jose Mourinho’nun yardımcısı Michael Carrick’in çalıştırması bekleniyor.

UEFA KUPASINI KAZANDI

Manchester United’ın başında 144 maça çıkan Jose Mourinho, bu maçlardan 84 tanesini galip tamamladı. Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, 31 beraberlik alırken, 29 da mağlubiyet yaşadı. Jose Mourinho, Manchester United ile maç başına 1.97 puan ortalaması tutturabildi.

Jose Mourinho, Manchester United’ın başındaki ilk sezonunda 69 puan toplayarak takımını ancak 6. yapabildi. İkinci sezonunda daha başarılı bir performans sergileyen Jose Mourinho’nuın çalıştırdığı Manchester United, Manchester City ile giriştiği şampiyonluk yarışında başarılı olamasa da ligi 81 puanla 2. sırada bitirdi.

İlk sezonunda Manchester United ile ligde başarısız bir görüntü sergileyen Jose Mourinho, buna rağmen UEFA Avrupa Ligi’nde kupaya uzandı. Finalde Ajax’ı 2-0 yenen Jose Mourinho’nun öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü. UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile karşılaşan Jose Mourinho, eski takımına 2-1 yenildi. Jose Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi dışında Lig Kupası ve Community Shield kazandı.

Portekizli teknik adam yönetiminde bu sezon ligin geride kalan 17 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada bulunuyor.