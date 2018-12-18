Mourinho’ya Türkiye’deki yılbaşı büyük ikramiyesinin 2.3 katı tazminat

Gökhan ARTAN / İSTANBUL, (DHA)
Ünlü menajerin alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminat, Türkiye’deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor. Bu rakam ayrıca, Süper Lig’deki 12 kulübün piyasa değerini de aşıyor. 55 yaşındaki ünlü teknik adam, İngiliz ekibi tarafından ödenecek tazminat ile iş jeti de alabiliyor. Bu tazminat tutarı da Süper Lig’deki 12 kulübün piyasa değerini geçiyor.
Spor Toto Süper Lig’de yer alan kulüplerin Transfermarkt’te gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho, alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:
Göztepe: 26.55 milyon euro
Konyaspor: 25.55 milyon euro
Alanyaspor: 23 milyon euro
Kayserispor: 21.75 milyon euro
Kasımpaşa: 21.70 milyon euro
Sivasspor: 21.60 milyon euro
Çaykur Rizespor: 21.58 milyon euro
Antalyaspor: 20.55 milyon euro
Yeni Malatyaspor: 18.60 milyon euro
MKE Ankaragücü: 18.30 milyon euro
Akhisarspor: 16.28 milyon euro
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13.23 milyon euro