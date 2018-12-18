Michael Schumacher mucizesi! Tam beş yıl sonra…

SKOR DIŞ HABERLER Bundan yaklaşık beş yıl önce İsviçre’de kayak yaparken düşen ve başını kayalıklara çarpan Michael Schumacher, bitkisel hayata girdi. O günden bu yana makinelere bağlı olarak yaşayan Formula 1’in efsane pilotu Michael Schumacher hakkında mucize denilebilecek bir haber geldi. İngiliz gazetesi Daily Mail’den Jonathan McEvoy’un haberine göre, Michael Schumacher, bitkisel hayattan çıktı. Haberde Michael Schumacher’in artık yatalak olmadığı, hatta yürüyebildiği iddia edildi.

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Bütün bu gelişmelere rağmen Michael Schumacher’in hala İsviçre’nin Cenevre Gölü civarında özel bir konakta, günlüğü 50 bin pound tutan doktor ve hemşire ordusunun gözetimi altında olduğu belirtildi. Ferrari’nin eski yarış direktörü Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt da geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında çıkan haberleri doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Jean Todt, Michael Schumacher ile ilgili kendisine sorulan soruya “Evet iddialar doğru. Son Brezilya GP’sini Schumi ile birlikte izledik” demişti.

Bitkisel hayattan çıktığı iddia edilen Michael Schumacher’in çok kısa bir süre içinde beyin hasarı tedavisi için ABD’nin Teksas eyaletine gideceği de haberde yer aldı. Kazanın ardından ailesinin ve eşinin yaptığı açıklamalarda efsane sporcunun ömür boyu yatağa bağlı kalabileceği söylenmişti.

Michael Schumacher’in eşi, ailesi ve yakın arkadaşları ise efsane pilotun sağlık durumu hakkında alınan sessizlik kararını korumaya devam ediyor.