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Mathieu Valbuena: Kirli bir durum varsa, aile içinde kalır
Fenerbahçe

Mathieu Valbuena: Kirli bir durum varsa, aile içinde kalır

Fenerbahçe'nin Fransız yıldırı Valbuena 2-2 berabere biten Erzurumspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2018 07:23

Fenerbahçe’nin 90+2. dakikada yediği golün ardından BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Mathieu Valbuena açıklamalarda bulundu.

2. yarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Valbuena, “Çok iyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı tam tersi. Profesyonellik dışıydı, başka diyebileceğim bir şey yok” dedi.

Sorunu birlikte çözeceklerini söyleyen Fransız oyuncu, “İkinci yarı tamamen bambaşka bir yüzümüz vardı. Burada bir şey söylemem, bir şeyleri değiştirmez. Yarın kendi aramızda konuşacağız. Kol kırılacak ve ne varsa içinde kalacak. Kirli bir durum varsa, aile içinde kalır” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 07:23 | 18 Aralık 2018
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