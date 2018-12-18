MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 2-0 Adana Demirspor | Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor’u konuk eden Medipol Başakşehir, 1-1 sona eren ilk maçın ardından 2-0’lık galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Alexandru Epureanı ve 33. dakikada Kerim Frei kaydetti. Başakşehir’de maça ilk 11’de başlayan Arda Turan 62. dakikada yerini Junior Caicara’ya bırakırken Emmanuel Adebayor da Riad Bajic’in yerine dahil oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi, 21 Aralık 2018 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak.

5. Tur’u geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası`na veda etti! Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında, Balkesirspor Baltok kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Balıkesirspor Baltok, tur atlayan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Epureanu, Attamah, Karim Hafez, Gökhan İnler (Dk. 76 Emre Belözoğlu), Jojic, Kerim Frei, Soner Aydoğdu, Arda Turan (Dk. 62 Caicara), Bajic (Dk. 62 Adebayor)

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen, Tayyib Talha Sanuç, Batuhan İşçiler, Galip Güzel (Dk. 59 Erkam Develi), Erdal Öztürk, Orkan Çınar, Emre Nefiz (Dk. 46 Traore), Berk Yıldız, Mehmet Kaan Türkmen (Dk. 70 Yiğit Kadıoğlu)

Goller: Dk. 6 Epureanu, Dk. 33 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 19 Tayyib Talha Sanuç, Dk. 90 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), Dk. 20 Epureanu (Medipol Başakşehir)