MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-1 Keçiörengücü | Türkiye Kupası 5. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında 2. Lig Beyaz Grup ekibi Keçiörengücü’nü ağırlayan Galatasaray, 1-1’lik sonucun ardından bir üst tura yükselen taraf oldu.

Ankara’da oynanan ve Galatasaray’ın 2-1 kazandığı ilk maçın ardından Türk Telekom Stadı’ndaki rövanş mücadelesi de sıkı bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray’ın golünü 65. dakikada genç futbolcu Yunus Akgün kaydederken Keçiörengücü’nün golünü ise 85. dakikada Taha Balcı attı.

İstanbul’daki 1-1’lik beraberliğin ardından bir üst tura yükselen ekip Galatasaray oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi, 21 Aralık 2018 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

5. Tur'u geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

SELÇUK İNAN 300. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray formasını 300. kez giydi.

Bu süre boyunca 24,443 dakika sahada yer alan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kariyerindeki dört şampiyonluk sevincini de sarı kırmızılı takımla beraber yaşadı.

Ayrıca üç Türkiye Kupası ve dört Türkiye Süper Kupası da bu dönemde Selçuk İnan’ın kollarında yükseldi.

2014 Yılın Futbolcusu seçilen Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla çıktığı 299 maçta 58 kez rakip fileleri havalandırırken 62 pasıyla da takım arkadaşlarına gol sevinci yaşattı.

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 2-0 Adana Demirspor | Türkiye Kupası 5. Tur Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Adana Demirspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, 2-0 galip gelerek bir üst tura yükselen taraf oldu. Adana'da oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sona ermişti. İlgili Haberi Oku

DONK İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Ryan Donk, Fenerbahçe maçından sonra aldığı 6 maçlık cezasını bitirdi ve ilk maçına da kupadaki Keçiörengücü karşısında çıktı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, ligde Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra yaşanan olaylardan dolayı 6 maç men cezası almıştı.

Cezası geçtiğimiz hafta ligde oynanan M. Başakşehir müsabakasıyla bitiren Donk, 6 maçlık aranın ardından ilk karşılaşmasına Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü karşısında çıktı.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 90 dakika forma giydi.

Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı! Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, A Takım'daki ilk golünü Keçiörengücü karşısında kaydetti. İlgili Haberi Oku

GENÇLER MAÇ KADROSUNDA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Keçiörengücü maçında gençlerden kadro oluşturdu.

Tecrübeli teknik adam, 18 yaşındaki Atalay Babacan ve Yunus Akgün ile 20 yaşındaki Celil Yüksel’i ilk 11’de görevlendirdi.

Terim, 16 yaşındaki Mustafa Kapı, 17 yaşındaki Ali Yavuz Kol, 18 yaşındaki Malik Karaahmet ve Abdussamed Karnuçu ile 19 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen ve Gökay Güney’i de yedekte tuttu.

Ali Yavuz, mücadelenin 78. dakikasında Atalay Babacan’ın yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 85. dakikasında Yunus Akgün’ün yerine oyuna giren Malik Karaahmet de ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı A takım formasını giydi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar

Galatasaray: İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün (Dk. 85 Malik Karaahmet), Selçuk İnan, Atalay Babacan (Dk. 78 Ali Yavuz Kol), Muğdat Çelik

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Cihan Can (Dk. 84 Hakan Çevik), Erdi Dikmen, Gökhan Meral, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Batuhan Süer (Dk. 46 Devrim Taşkaya), Seçkin Getbay (Dk. 84 Burak Aydın), Sertaç Çam, Taha Balcı

Goller: Dk. 65 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 85 Taha Balcı (Keçiörengücü)