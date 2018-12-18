SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Inter’den Mauro Icardi’ye yeni sözleşme teklifi
İtalya Serie A

Inter’den Mauro Icardi’ye yeni sözleşme teklifi

Inter'in 25 yaşındaki kaptanı Mauro Icardi için talipler artarken İtalyan ekibi de yıldız futboclu ile sözleşme yenileme peşinde. Arjantinli oyuncuya yıllık 6 milyon Euro teklif edildiği öne sürüldü.

18 Aralık 2018 20:02

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Inter, yükselen grafiği ile Avrupa devlerinin transfer hedefi haline gelen takım kaptanı Mauro Icardi’ye yeni sözleşme teklif etti.

Sky Italia’nın haberine göre; Icardi’nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Icardi’nin iddialarının tersine Arjantinli futbolcuya yıllık 6 milyon Euro’luk bir teklif yapıldı.

25 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Inter, yeni anlaşmayla birlikte oyuncunun sözleşmesindeki “110 Milyon Euro’ya serbest kalır” maddesini de kaldırmayı hedefliyor.

Wanda Icardi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Inter’in herhangi bir teklif yapmadığını ancak Arjantinli futbolcunun takımda kalmaya gönüllü olduğunu dile getirdi.

Barcelona altyapısında yetişen golcü futbolcu bu sezon Serie A’da çıktığı 13 maçta 9 gol atarken Şampiyonlar Ligi’ndeki 6 maçta 4 gollük performans sergiledi.

18 Aralık 2018 SON DAKİKA Manchester United`da beklenen oldu... Jose Mourinho... Manchester United'da son dakika gelişmesi! Manchester United yönetimi, bir türlü beklenen sonuçları alamayan ve sert eleştirilere maruz kalan menajer Jose Mourinho'nun görevine son verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:02 | 18 Aralık 2018
İNTER Mauro Icardi
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe