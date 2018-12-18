Inter’den Mauro Icardi’ye yeni sözleşme teklifi

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Inter, yükselen grafiği ile Avrupa devlerinin transfer hedefi haline gelen takım kaptanı Mauro Icardi’ye yeni sözleşme teklif etti.

Sky Italia’nın haberine göre; Icardi’nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Icardi’nin iddialarının tersine Arjantinli futbolcuya yıllık 6 milyon Euro’luk bir teklif yapıldı.

25 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Inter, yeni anlaşmayla birlikte oyuncunun sözleşmesindeki “110 Milyon Euro’ya serbest kalır” maddesini de kaldırmayı hedefliyor.

Wanda Icardi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Inter’in herhangi bir teklif yapmadığını ancak Arjantinli futbolcunun takımda kalmaya gönüllü olduğunu dile getirdi.

Barcelona altyapısında yetişen golcü futbolcu bu sezon Serie A’da çıktığı 13 maçta 9 gol atarken Şampiyonlar Ligi’ndeki 6 maçta 4 gollük performans sergiledi.

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