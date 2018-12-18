SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Icardi Chelsea taraftarlarını heyecanlandırdı eşi Wanda yıktı!
İngiltere Premier Lig

Icardi Chelsea taraftarlarını heyecanlandırdı eşi Wanda yıktı!

Chelsea'nin uzun süredir transfer listesinde yer alan Inter'in golcüsü Maopuro Icardi ve eşi Wanda, Londra ekibinin taraftarlarına iki, uç duyguyu birden yaşatmayı başardı. Icardi'nin paylaşımı Chelsea taraftarları arasında heyecana neden olurken, eşi Wanda'nın hareketi hayal kırıklığı yaşanmasına neden oldu.

18 Aralık 2018 11:50

SKOR DIŞ HABERLER İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de sergilediği performans ile dikkat çeken yıldız futbolcu Mauro Icardi, uzun süredir Chelsea’nin takibinde… Icardi’yi kadrosuna katmak için adeta an kollayan Chelsea, Arjantinli forvet için devre arasında Inter’in kapısını çalmaya hazırlanıyordu. Chelsea taraftarlarının da takımda görmek için can attığı Icardi, Londra ekibini destekleyenleri önce heyecanlandırdı. Ancak Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda, daha sonra Chelsea taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

16 Aralık 2018 Ronaldo`dan olay hareket! Tepki yağıyor... Juventus ile Torino'nun karşı karşıya geldiği derbi maça, Cristiano Ronaldo'nun penaltı golünden sonra rakip kaleciye yaptığı hareket damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Icardi’nin Twitter hesabından Londra’ya uçacak jet uçağa binmeden önceki fotoğrafını paylaşması, Chelsea taraftarları arasında “Bize mi geliyor?” sorularının sorulmasına neden oldu. Chelsea taraftarları arasında takımları ile sözleşme yapmak için Icardi’nin Londra’ya geldiği yorumları yapılırken, sosyal medyada heyecan dalgası dakika dakika arttı. Ancak daha sonra Icardi’nin menajerliğini de yürüten eşi Wanda’nın Inter yönetimi ile masaya oturarak yeni sözleşme imzalaması, Chelsea taraftarlarının yaşadığı heyecanın bir anda hayal kırıklığına dönmesine neden oldu.

Inter yönetimi, 2023 yılına kadar sözleşmesini uzattığı Icardi’nin minimum serbest kalma bedelini 110 milyon euro olarak belirledi.

Son güncelleme 11:50 | 18 Aralık 2018
chelsea Icardi İNTER wanda
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe