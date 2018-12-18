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Hakan Keleş’e sürpriz hediye
Sivasspor

Hakan Keleş’e sürpriz hediye

Demir Grup Sivasspor'un başına geçtikten sonra 5 maçta 13 puan toplayan teknik direktör Hakan Keleş'e bir çift kangal köpeği hediye edildi.

18 Aralık 2018 10:56

Tamer Tuna’nın ayrılmasının ardından yönetimin kararı ile Demir Grup Sivasspor’un başına geçen Hakan Keleş, topladığı puanlar ve oynattığı futbol ile taraftarın takdirini kazandı. Dün akşam yerel bir kanalda yayına katılan Hakan Keleş’e, başarısından dolayı bir çift yavru kangal köpeği hediye edildi. Dünya çapında üne sahip kangal köpeklerinin kent merkezinde yetiştiriciliğini yapan Hüseyin Yıldız, ligdeki 5 haftalık başarı ve ilk yarının son maçında oynanacak Galatasaray maçı nedeniyle köpek hediye etmeyi kararlaştırdıklarını dile getirdi. Hakan Keleş ise Galatasaray maçından da iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirterek, hediye için teşekkür etti.

Son güncelleme 10:56 | 18 Aralık 2018
Demir Grup Sivasspor hakan keleş
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