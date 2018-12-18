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Göztepe kupada Nazilli Belediyespor’u eledi
Ziraat Türkiye Kupası

Göztepe kupada Nazilli Belediyespor’u eledi

Spor Toto Süper Lig'deki son 5 maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe kupada moral boldu. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçta 3-0 yendiği 3'üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor'u evinde de mağlup edip vizeyi aldı: 2-1. İ

18 Aralık 2018 19:33

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Nazilli Belediyespor’u 2-1 mağlup eden Göztepe, son 16 turuna yükseldi.

Göztepe, Aydın’daki ilk müsabakayı da 3-0 galip tamamlamıştı.

12. dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Sol kanatta Mert Çapar’ın pasıyla topu alan Onur Karakabak, ceza alanına girip kaleci Göktuğ Bakırbaş’la karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

31. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Gouffran’ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ngando’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

52. dakikada Yalçın’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Ngando’nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Göztepe, adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Bornova

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Tayfur Bingöl, Kadu, Grillo, Yalçın Kayan, Poko (Dk. 46 Alpaslan Öztürk), Serkan Bakan, Ngando, Gouffran (Dk. 59 Halil Akbunar), Samed Ali Kaya, Cikalleshi

Nazilli Belediyespor: Hasan Çayrak, Mert Er Estik, Sergen Piçinciol, Temel Taşkın, Onur Karakabak, Burak Özbakır, Polat Güren, Aykut Sarıdoğan, Mert Çapar (Dk. 63 Onur Topal), Said Can Açıkalın (Dk. 86 Serkan Güler), Taylan Özgün (Dk. 46 Sevcan Bıyıklı)

Goller: Dk. 12 Onur Karakabak (Nazilli Belediyespor), Dk. 31 ve 52 Ngando (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Polat Güren (Nazilli Belediyespor), Dk. 63 Samed Ali Kaya (Göztepe)

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Son güncelleme 19:33 | 18 Aralık 2018
göztepe nazilli belediyespor Ziraat Türkiye Kupası
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