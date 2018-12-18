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Galatasaray’ın kamp programı belli oldu! RB Leipzig ile özel maç…
Galatasaray

Galatasaray’ın kamp programı belli oldu! RB Leipzig ile özel maç…

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena'da oynanacak mücadele, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.

18 Aralık 2018 18:52

Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig’le 12 Ocak Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekibiyle Almanya’nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena’da 12 Ocak’ta oynanacak karşılaşma, TSİ 15.00’te başlayacak.

Bu arada, Galatasaray’ın devre arası kamp programı da belli oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 2 Ocak’ta toplanacak sarı-kırmızılı takım, 5 Ocak’ta Antalya’ya gidecek.

Buradaki kamp çalışmalarının ardından takım Leipzig maçı için 11 Ocak’ta Almanya’ya geçecek.

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Son güncelleme 18:52 | 18 Aralık 2018
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