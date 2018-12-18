Emre Mor şoku! 4. kez kadro dışı…

SKOR DIŞ HABERLER / La Liga’da Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor için işler yine yolunda gitmiyor… Bu sezon dönem dönem kadro dışı cezaları ile karşı karşıya kalan genç yıldız yeniden forma şansı bulmaya başladığı takımında yine kadro dışı kaldı.

Geçtiğimiz ay teknik direktör Antonio Mohamed ile yollarını ayıran İspanyol ekibinde yeni hoca Miguel Cardoso’nun gelişi Emre için yeşil ışık yakmıştı. Portekizli çalıştırıcı ile iyi anlaşan ve yeniden forma şansı bularak oynamaya başlayan 21 yaşındaki yıldız adayı bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Real Sociedad’a kaybettikleri Kral Kupası’ndaki mücadeleye ilk 11’de başlayan ve ortaya koyduğu performans ile övgü alan Emre Mor, bu hafta oynanan Leganes maçının kadrosuna alınmadı.

Cardoso’nun göreve gelmesinin ardından ilk üç maçta oynayan Emre, yeni hoca ile ilk kez kendisini kadronun dışında buldu.

0-0 biten maçın ardından Emre Mor’un neden kadroya almadığı sorusu yöneltilen Cardoso ‘Teknik bir tercih. Kadro dışı kalan haliteli oyuncular hep olacaktır. Emre Mor’u kadro dışı bırakmam onun kötü olduğu anlamına gelmez” açıklamasını yaptı. İspanyollar kararı şaşkınlıkla karşılarken çalkantılı bir dönem geçiren Emre Mor bu sezon İspanyol ekibinde 4.kez kadro dışı kaldı.

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