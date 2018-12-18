Al-Ain, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda finalde

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda River Plate’e normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 biten maçta penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Al-Ain, finale yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yarı finalinde, BAE Birinci Futbol Ligi şampiyonu Al-Ain ile Libertadores Kupası’nın sahibi Arjantin kulübü River Plate karşılaştı.

El Ayn kentindeki Hazza Bin Zayed Stadı’nda oynanan müsabakanın normal süresi, Al-Ain’de 3. dakikada Marcus Berg ve 51. dakikada Caio, River Plate’te 11 ve 16. dakikalarda Santos Borre’nin attığı gollerle 2-2 berabere sona erdi.

Uzatma devreleri de aynı skorla sona eren mücadelede, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Al-Ain, adını finale yazdırdı.

Turnuvanın 22 Aralık’ta oynanacak finalinde Al-Ain, İspanya ekibi Real Madrid ile Japonya temsilcisi Kashima Antlers arasında yarın yapılacak yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.

Öte yandan Tunus takımı Esperance, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Meksika’nın Guadalajara ekibine penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak turnuvayı 5’incilikle tamamladı.