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Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası’na veda etti!
TFF 1.Lig

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası’na veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında, Balkesirspor Baltok kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Balıkesirspor Baltok, tur atlayan taraf oldu.

18 Aralık 2018 17:43

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor Baltok, üst tura yükseldi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor karşısında deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Spor Toto 1. Lig takımı Balıkesirspor Baltok, bu sonuçla son 16 turuna adını yazdırdı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Mehmet Boztepe, Furkan Çil (Dk. 67 Muhammed Ali Doğan), Kethevoama (Dk. 67 Nizamettin Çalışkan), Sedat Şahintürk (Dk. 76 Otoo), Uğur Aygören, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Çaykur Rizespor: Ujkani, Talbi, Robin Yalçın (Dk. 72 Vedat Muric), Jach (Dk. 81 Muhammet Çelik), Gladkyy, Mustafa Saymak, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Emir Han Topçu (Dk. 72 Orhan Ovacıklı), Fink, Eren Karadağ

Goller: Dk. 59 Gladkyy (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 60 Robin Yalçın, Dk. 64 Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor)

Son güncelleme 17:43 | 18 Aralık 2018
balıkesir baltok Çaykur Rizespor
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