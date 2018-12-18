CANLI YAYIN: Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı canlı izle! Euroleague’de devler karşı karşıya!

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova basketbol maçı ile Euroleague 13. hafta devam ediyor. Şampiyonluğun iki güçlü ekibinin karşı karşıya geleceği maç öncesinde Euroleague’de bir kez kaybeden ve son yenilgisini 4. haftada diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'e karşı alan Fenerbahçe Beko CSKA Moskova karşısında da kazanarak haftayı lider kapatmak istiyor. Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 10 maçtan 6’sında sahadan yenilgi ile ayrılan CSKA ise bu kez temsilcimiz Fenerbahçe Beko’yu yenebilmek için tüm gücüyle sahada yer alacak. Euroleague’de haftanın mücadelesi olarak gösterilen karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için Fenerbahçe CSKA basket maçı canlı yayın bağlantsı aşağıda yer alıyor.

FENERBAHÇE CSKA MOSKOVA CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi’nin 13. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısında galibiyete odaklanacak. 18 Aralık Salı günü saat 20.45’te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.