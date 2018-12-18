Son dakika! Ersun Yanal imzayı attı işte ilk sözler…

Fenerbahçe Kulübü yeni teknik direktör Ersun Yanal ile Ülker Stadı’nda imza töreni düzenledi. Başkan Ali Koç’un da hazır bulunduğu basın toplantısında Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu…

Ersun Yanal’ın açıklamaları:

“Türkiye’de sporun geldiği noktayı çok iyi anlamak gerekiyor. Gelmiş olduğumuz noktanın temelinde yatan en büyük belirsizlik, yönetimsel problemler. Kulüplerimizin bu duruma gelmesinin sebebi yönetimsel problemlerdir ve kurumsal yapının doğru planlanmamasıdır. Ali Koç’un bu yapılanmasını doğru bulduğum için burada olsam olmasam da destekliyorum.”

Ali Koç'tan flaş açıklama: Avrupa kupalarına gitmektense... Ülker Stadı'nda Ersun Yanal için düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Koç, ''Avrupa kupalarına gitmektense doğru hamleleri yapıp şampiyon olabilecek kadro kurabiliriz'' ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

‘4.YILDIZI TAKMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ’

“Biz Fenerbahçe’de umutları gerçekleştirmek için beraberiz. Fenerbahçe’nin büyüklüğü, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olmasıdır. Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotifidir. Bugün bulunduğu yer, sadece futbolla yorumlanacak kadar sığ olmamalıdır. 4. yıldızı takacağız, 4. yıldızı takmak için var gücümüzle çalışıp, taraftarımızın desteğiyle bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Sayın Başkanın vurguladığı gibi bulunduğumuz sürecin içinde 2 gün geçti. F.Bahçe sporda Türkiye’nin en büyük lokomotifidir.”

Birçok umutlar vardır, başka zamanların. Şimdi buradaki umutlarla beraberiz. Bu umutları gerçekleştirmek için buradayız.

‘İSTATİSTİKLERİ YİNE BİZ BELİRLEYECEĞİZ’

”Fenerbahçe’nin bir kültürü var. Taraftarın, sevenlerin bir kültürü var. Onun dışında hiçbir şey yapmaya çalışmayacağız. Fenerbahçe’nin oynaması gerektiği gibi oynayıp sonuca ulaşacağız. İstatistikleri yine biz belirleyeceğiz. Ben Fenerbahçe’yi tek başıma şampiyon yapmadım. Kıymetli oyuncularımız, taraftarımız ve yönetimimiz birlikteydi. Yine aynı şekilde hep beraber çok daha keyiflisini yaşayacağımızı düşünüyorum.

Oyun temposu ve sürekliliği kazanmak için zamana ihtiyacımız var. Rakibimize ikinci yarı çok pozisyon vermedik. Bunu daha uzun süre hedefimiz var. Her oyunun kendi kondisyonu, dayanıklılığı var. Bunu başarmak kısa sürede zor ama ikinci yarı öyle bir Fenerbahçe göreceksiniz.”

(2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor açıklaması iddialarının sorulması üzerine…) 2013-14 sezonunda şampiyon olan takım Fenerbahçe. Ben bunun dışında bir şampiyonluktan bahsetmedim. Bu konu kapansın lütfen.