Atan ve tutan

FENERBAHÇE bu sezon oynadığı müsabakalar içinde en çok pas yaptığı, en tempolu oynadığı maçı, en iyi performansını ortaya koydu. Baktığımız zaman Ersun Hoca'nın gelişi ile takıma büyük bir sinerji kattığını görmekteyiz. Ersun Hoca tamamıyla hücumu ve galibiyeti düşünen, taraftarını coşturabilecek bir futbol felsefesini sahaya yansıttı. Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena ve Eljif'ten kurulu ofansif yönü güçlü orta saha ağırlıklı bir takım sahaya sürdü. 4-2- 3-1 sistemi sarı-lacivertlilerin en iyi oynayabileceği sistemdi. Defans ve orta sahası görevini yapıp ortaya iyi bir performans koysa da Fenerbahçe'de iki büyük sorun vardı. Bu da atan ve tutan.

ATAN, yani mükemmel ataklar yapıp, net gol pozisyonları üretiyor ama maalesef golleri atması gereken Slimani final vuruşlarını yapamıyor. Gol vuruş isabeti olarak ligimizin en başarısız forveti. Ne yazık ki, attığı şutlar ve kafa vuruşları kaleyi tutmuyor. Ben Ersun Hoca'nın yerinde olsam haftanın üç günü Slimani'yi takım antrenmanına almam, tek başına özel çalıştırarak sadece gol vuruşu çalıştırırım. Futbolda başarı için tek metot vardır. Bol tekrar metodu ile Slimani eksikliğini giderebilir.

TUTAN, kaleci Harun geldiği günden bu yana yapmış olduğu hatalar sonucu yediği gollerle Fenerbahçe'ye hiçbir katkı sağlayamadı. Sarı-lacivertlilerin hiçbir müsabakasında, “Bugün de Harun çok iyi performans gösterdi, 2-3 yüzde yüz gol kurtardı, sahanın en iyisi Harun” diyebileceğimiz tek bir maçına şahit olamadık. Bir takımda atan ve tutan bu kadar kötü olursa bu takımın başarılı olma şansı hele hele şampiyonluğu kovalama şansı mümkün değildir. Şampiyonluğa oynayan takımlara baktığımız zaman genelde en başarılı mevkileri kalecileri, santrforları ve ofansif orta sahalarıdır. Ancak Fenerbahçe'de bu seviyede oyuncular yok.

İKİNCİ yarının başında erken yenen gol, rakibi umutlandırdı. Sarı-lacivertliler, bu golden sonra motivasyonunu kaybetti. İstenilen coşkuyu ikinci yarı sergileyemedi ve tempoyu kaybetti. Oyunun son anlarında oyunun üstünlüğünü Erzurum'a kaptırdı. Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe adına umut verdi.

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